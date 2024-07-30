Спалили військові та волонтерські авто під Києвом: затримано поплічників РФ

Служба безпеки та Національна поліція затримали неодружену пару, яка за завданням Росії підпалювала військові та волонтерські автомобілі у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу СБУ.

За матеріалами справи, для знищення автотранспорту українських захисників окупанти залучили 25-річного жителя Черкаської області та його 20-річну співмешканку, які шукали в інтернеті швидкого заробітку.

На початку липня 2024 року на їхнє "резюме" відповів представник країни-агресора і запропонував їм гроші в обмін на знищення автомобілів ЗСУ. Комунікація між куратором та фігурантами відбувалась в анонімному чаті популярного месенджера.

Для виконання ворожого завдання фігуранти прибули до одного із селищ на околицях Києва, де підшукували місця паркування військових авто. Після виявлення трьох потенційних цілей вони сфотографували їх та відправили "на погодження" своєму куратору.

Після його команди пара прибула у визначений час на "потрібні" локації, де протягом однієї ночі намагалася знищити одразу три авто: службовий мінівен ЗСУ, а також мікроавтобус та позашляховик, які були завезені волонтерами в Україну для передачі Силам оборони.

Перебуваючи на місці злочину, фігуранти фільмували загоряння автотранспорту для подальшої передачі "звіту" куратору.

Співробітники Служби безпеки та Національної поліції затримали обох зловмисників за лічені години "по гарячих слідах". У затриманих вилучено запалювальну суміш та мобільні телефони, через які вони отримували інструкції від агресора.

Наразі слідчі Служби безпеки повідомили обом фігурантам про підозру за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Зараз вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу. Зловмисникам загрожує до 8 років тюрми.