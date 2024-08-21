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СБУ спіймала групу зрадників: "полювали" на ешелони ЗСУ та заводи дронів

Дніпро, Середа 21 серпня 2024 11:12
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СБУ спіймала групу зрадників: "полювали" на ешелони ЗСУ та заводи дронів Фото: СБУ викрила групу агентів ФСБ (facebook com ssu mariupol)
Автор: Наталія Юрченко

У Дніпропетровській області викрили групу агентів ФСБ. Вони шукали техніку ЗСУ та заводи з виробництва дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, ФСБ дистанційно завербувала шістьох місцевих жителів. Для цього російська спецслужба створила Telegram-канал, через який підшукувала шпигунів.

Агенти діяли окремо один від одного на території різних населених пунктів регіону, але "звітували" одному куратору. СБУ також встановила особу керівника агентурної групи ФСБ.

Зловмисники готували координати для повітряних ударів РФ по об’єктах військової та критичної інфраструктури регіону. Серед пріоритетних цілей ворога були підприємства, які виробляють безпілотники. Агенти використовували особисті зв’язки серед місцевих жителів, у яких випитували потрібну інформацію.

Також шпигуни відстежували напрямки руху колон та ешелонів ЗСУ, а також звертали увагу на скупчення військової техніки, яка прибула з фронту для техобслуговування.

Шістьом фігурантам оголосили підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України). Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави. Зрадникам загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: СБУ викрила групу російських шпигунів (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, нещодавно у Вінницькій області викрили чоловіка, який шукав для окупантів локації складів ЗСУ.

Також СБУ в Одеській області спіймала диверсанта, який планував підпали на об'єктах "Укрзалізниці".

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