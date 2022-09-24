Право вето в ООН має бути скасовано, - МЗС Туреччини
Туреччина виступає за реформування ООН. Зокрема, в МЗС Туреччини пропонують скасувати право вето в Раді безпеки ООН.
Про це заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу, передає РБК-Україна з посиланням на TRT Haber.
Туреччина виступає за те, щоб усі країни були представлені у Раді безпеки на ротаційній основі.
"Звичайно, критерії визначаються відповідно до чисельності населення кожної країни, вони вивчаються відповідно до розміру та географічного розподілу, але, з іншого боку, право вето має бути скасовано. Вони мають альтернативу, кваліфіковану більшість, тобто рішення може бути прийняте двома третинами голосів. Сьогодні, коли одна країна каже "ні", рішення не ухвалюється", - зазначив він.
За словами Чавушоглу, Туреччина виступає за відміну права вето, оскільки інститути ООН, включаючи Раду Безпеки повинні бути більш ефективними, помітними, відповідати очікуванням і потребам.
"Рішення, прийняті на платформі, де голосують усі країни, недійсні. Адже все залежить від 5 країн. Наше розуміння реформи має бути всеосяжним, право вето має бути скасовано", - додав він.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон закликав обмежити використання права вето в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.
Також ми писали, що глава Євросоюзу Шарль Мішель закликав призупинити членство Росії в Раді безпеки ООН.
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