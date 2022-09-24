ua ru
Сб, 24 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Право вето в ООН должно быть отменено, - МИД Турции

Новина українською →
Стамбул, Суббота 24 сентября 2022 12:42
Право вето в ООН должно быть отменено, - МИД Турции Фото: министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Турция выступает за реформирование ООН. В частности, в МИД Турции предлагают отменить право вето в Совбезе ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber.

Турция выступает за то, чтобы все страны были представлены в Совете безопасности на ротационной основе.

"Конечно, критерии определяются в соответствии с численностью населения каждой страны, они изучаются в соответствии с размером и географическим распределением, но, с другой стороны, право вето должно быть отменено. Они имеют альтернативу, квалифицированное большинство, то есть решение может быть принято двумя третями голосов. Сегодня, когда одна страна говорит "нет", решение не принимается", - отметил он.

По словам Чавушоглу, Турция выступает за отмену права вето, поскольку институты ООН, включая Совет Безопасности должны быть более эффективными, заметными, отвечать ожиданиям и потребностям.

"Решения, принятые на платформе, где голосуют все страны, недействительны. Все ведь зависит от 5 стран. Наше понимание реформы должно быть всеобъемлющим, право вето должно быть упразднено", - добавил он.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон призвал ограничить использование права вето в Совбезе Организации Объединенных Наций.

Также мы писали, что глава Евросоюза Шарль Мишель призвал приостановить членство России в Совбезе ООН.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ООН Турция
NEWS
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
Успехи ВСУ, минус 56 тысяч оккупантов и спешная мобилизация в РФ: итоги 7 месяцев войны
DAILY
Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие
Юлия Акимовакорреспондент Как санкции ослабили российскую "оборонку" и где Кремль ищет оружие