Право вето в ООН должно быть отменено, - МИД Турции

Турция выступает за реформирование ООН. В частности, в МИД Турции предлагают отменить право вето в Совбезе ООН.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РБК-Украина со ссылкой на TRT Haber .

Турция выступает за то, чтобы все страны были представлены в Совете безопасности на ротационной основе.

"Конечно, критерии определяются в соответствии с численностью населения каждой страны, они изучаются в соответствии с размером и географическим распределением, но, с другой стороны, право вето должно быть отменено. Они имеют альтернативу, квалифицированное большинство, то есть решение может быть принято двумя третями голосов. Сегодня, когда одна страна говорит "нет", решение не принимается", - отметил он.

По словам Чавушоглу, Турция выступает за отмену права вето, поскольку институты ООН, включая Совет Безопасности должны быть более эффективными, заметными, отвечать ожиданиям и потребностям.