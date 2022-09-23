Голова Євроради закликав призупинити членство Росії в Радбезі ООН

Членство Росії у Раді безпеки ООН слід призупинити через її невиправдану агресію проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Європейської Ради Шарля Мішеля .

"Коли постійний член Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй починає неспровоковану та невиправдану війну, війну, засуджену Генеральною Асамблеєю ООН, призупинення його членства у Раді Безпеки повинно бути автоматичним", - сказав він.

Мішель додав, що використання права вето має бути винятком, а зараз це стало правилом. На його думку, це потрібно змінювати.

Зазначимо, що п’ять постійних членів Радбезу ООН - Китай, США, Франція, Британія і Росія - мають право вето на резолюції, які є обов’язковими для виконання державами-членами.