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Обмежити право вето "у разі масових злочинів": Макрон запропонував реформувати Радбез ООН

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Середа 21 вересня 2022 06:45
Обмежити право вето "у разі масових злочинів": Макрон запропонував реформувати Радбез ООН Фото: Президент Франції Еммануель Макрон (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Президент Франції Еммануель Макрон закликав обмежити використання права вето у Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

Відповідну заяву французький лідер зробив під час 77 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Мені хотілося б, щоб ми нарешті зайнялися реформою Ради безпеки, аби вона була більш представницькою, аби працювали нові постійні члени. І щоб вона справді могла грати свою роль, обмежуючи використання права вето у разі масових злочинів", - зазначив Макрон.

За його словами, мовиться не про вибір між Сходом і Заходом. Усі, хто з повагою ставиться до статусу ООН та спільних цінностей, мають бути відповідальними.

Країни, які обрали нейтральну позицію щодо війни в Україні роблять "історичну помилку".

Президент Франції наголосив, що вони "стають спільниками сучасного імперіалізму та цинізму". Адже боротьба українців - це боротьба в ім'я миру та захисту територіальної цілісності кожної держави.

"Росія намагається утвердити подвійні стандарти, але війна в Україні не має бути конфліктом, до якого хтось залишиться байдужим. Кожна країна повинна зіграти свою роль, аби зупинити російську агресію", - підкреслив політик.

Макрон додав, що не може бути світового порядку та сталого миру, якщо в основу не покладено принципи поваги до суверенітету і народів.

"Наші цінності універсальні, саме тому вони ніколи не повинні стояти на службі сили, яка порушує ці принципи. Останніми роками ми дуже ліберально чинимо з цими цінностями, і це помилка", - підсумував французький лідер.

Нагадаємо, 21 вересня на Генасамблеї ООН Володимир Зеленський звернеться до світових лідерів.

Президент анонсував "важливі сигнали" від України у своєму виступі. Він відбудеться у форматі онлайн у другій половині дня.

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ООН Еммануель Макрон
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