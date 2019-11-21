Правление Фонда соцстраха срочно соберется из-за прекращения выплат больничных

Фото: Фонд соцстраха (www.fssu.gov.ua)

Прекращение выплат больничных и декретных обсудят на заседании 26 ноября

Срочное заседание правления Фонда социального страхования Украины состоится 26 ноября. Об этом заявил председатель правления фонда Владимир Саенко, сообщает пресс-служба фонда.

Как отметил Саенко, заседание созывается в связи с критической ситуацией, которая сложилась с финансированием средств на выплату материального обеспечения застрахованным лицам.

Напомним, 20 ноября Фонд социального страхования Украины (ФССУ) прекратил перечисление средств для выплаты больничных и пособий по беременности и родам застрахованным лицам.

В фонде также отметили, что финансирование временно не проводится в связи с окончанием сметных назначений по указанному направлению и будет возобновлено после внесения изменений в бюджет Фонда соцстрахования на 2019 год. Фонд подал на финансирование заявления-расчеты на 13,573 млрд грн, что превышает смету по этому направлению на 1,038 млрд грн.

В Министерстве социальной политики Украины связали прекращение выплат с тем, что Печерский суд 15 ноября возобновил на должности исполнительного директора фонда Евгения Баженкова. Министерство уже обратилось в Министерство юстиции с просьбой отменить действия государственного регистратора по записи в ЕГРПОУ Баженкова как директора исполнительной дирекции Фонда.

По данным министерства, остатки на счета Фонда социального страхования составляют 429,4 млн грн, является достаточным для проведения необходимых выплат в текущем месяце.