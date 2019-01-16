Кабмин утвердил бюджет Фонда соцстраха на 2019 год

Фото: Заседание Кабмина (Виталий Носач, РБК-Украина)

Бюджет фонда установлен в размере 23,3 млрд грн

Кабинет министров Украины на заседании 16 января принял постановление "Об утверждении бюджета Фонда социального страхования Украины на 2019 год". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Согласно сообщению, расходы Фонда на текущий год запланированы в размере 23,26 млрд грн, доходная часть с учетом остатка средств на начало года определена в сумме 23,29 млрд грн.

Напомним, в течение 2018 года, по оперативным данным, Фонд социального страхования Украины профинансировал осуществление выплат материального обеспечения, учитывая помощь по временной потере трудоспособности и по беременности и родам, для более чем 2,5 млн застрахованных лиц на сумму около 12 млрд грн. Страховые выплаты ежемесячно финансировались для более 208 тыс. пострадавших на производстве и членов их семей, общие расходы составили около 7,8 млрд грн.

Как сообщало РБК-Украина, среднедневной размер пособия по временной нетрудоспособности, предоставляемого Фондом социального страхования Украины, по состоянию на 1 октября 2018 года составил 217,03 грн, по сравнению с 162,97 грн предыдущего года, то есть вырос на 33,2%.