Правління Фонду соцстраху терміново збереться через припинення виплат лікарняних

Фото: Фонд соцстраху (www.fssu.gov.ua)

Припинення виплат лікарняних і декретних обговорять на засіданні 26 листопада

Термінове засідання правління Фонду соціального страхування України відбудеться 26 листопада. Про заявив голова правління фонду Володимир Саєнко, повідомляє прес-служба фонду.

Як зазначив Саєнко, засідання скликається у зв’язку з критичною ситуацією, яка склалася з фінансуванням коштів на виплату матеріального забезпечення застрахованим особам.

Нагадаємо, 20 листопада Фонд соціального страхування України (ФССУ) припинив перерахування коштів для виплати лікарняних та допомоги по вагітності та пологах застрахованим особам.

У фонді також зазначили, що фінансування тимчасово не проводиться у зв'язку із закінченням кошторисних призначень за вказаним напрямом і буде відновлено після внесення змін до бюджету Фонду соцстрахування на 2019 рік. Фонд подав на фінансування заяви-розрахунки на 13,573 млрд грн, що перевищує кошторис за цим напрямом на 1,038 млрд грн.

У Міністерстві соціальної політики України пов'язали припинення виплат з тим, що Печерський суд 15 листопада поновив на посаді виконавчого директора фонду Євгена Баженкова. Міністерство уже звернулося до Міністерства юстиції із проханням скасувати дії державного реєстратора щодо запису в ЄДРПОУ Баженкова як директора виконавчої дирекції Фонду.

За даними міністерства, залишки на рахунку Фонду соціального страхування становлять 429,4 млн грн, є достатнім для проведення необхідних виплат у поточному місяці.