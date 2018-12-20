Правительство сократит социальные нормы для расчета субсидий

Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)

С 1 мая норму потребления газа сократят с 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратный метр отапливаемой площади

Правительство Украины продолжит меры с целью дальнейшего совершенствования адресности субсидий на жилищно-коммунальные услуги, чтобы они оставались в пределах, запланированных в бюджете. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.

Согласно документу, произойдет сокращение социальных норм для расчета субсидий на жилищно-коммунальные услуги в среднем на 11% (включительно с сокращением объема субсидируемого потребления газа с 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратный метр отапливаемой площади и соответствующего уменьшения нормы централизованного отопления, которые введены в действие с 1 мая 2019 года).

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как сообщало РБК-Украина, 19 октября Кабинет министров решил повысить цену на газ для населения. Так, цены на газ для населения с 1 ноября выросли на 23,5%. Согласно принятому постановлению, цена газа с 1 ноября составит 8,55 тыс. грн за тысячу кубометров (с НДС).