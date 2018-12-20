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Уряд скоротить соціальні норми для обчислення субсидій

Новини » Економіка    20.12.2018 - 13:06
Уряд скоротить соціальні норми для обчислення субсидій
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

З 1 травня норму споживання газу скоротять з 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратний метр опалювальної площі

Уряд України продовжить заходи з метою подальшого вдосконалення адресності субсидій на житлово-комунальні послуги, щоб вони залишалися в межах, запланованих в бюджеті. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму уряду України з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з документом, відбудеться скорочення соціальних норм для обчислення субсидій на житлово-комунальні послуги в середньому на 11% (включно із скороченням обсягу субсидованого споживання газу з 4,5 куб. м до 4,0 куб. м на один квадратний метр опалювальної площі та відповідного зменшення норми централізованого опалення, які введені в дію з 1 травня 2019 року).

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як повідомляло РБК-Україна, 19 жовтня Кабінет міністрів вирішив підвищити ціну на газ для населення. Так, ціни на газ для населення з 1 листопада зросли на 23,5%. Згідно з прийнятою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,55 тис. грн за тисячу кубометрів (з ПДВ).

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