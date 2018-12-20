Ілюстративне фото (flickr.com/worldbank)
Меморандум містить конкретні кроки для отримання наступних траншів
Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив текст меморандуму з Україною про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.
Меморандум містить виклад політики і стратегії, якої має дотримуватися Україна, а також конкретні кроки для проходження переглядів і отримання чергових траншів. Документ також містить напрямки роботи в сферах грошово-кредитної та валютно-курсової політики, бюджетної політики, а також політики в енергетичному і фінансовому секторах, управлінні держпідприємствами і бізнес-кліматом, а також 8 структурних маяків.
"Виконання положень Меморандуму дозволить до кінця дії програми залучити 3,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ, які підуть до резервів Національного банку України. Це зміцнить національну валюту і допоможе створити стабільний і прогнозований інвестиційний клімат", - йдеться в повідомленні.
Монетарна політика
- Незалежний НБУ продовжить дотримуватися політики гнучкого валютного курсу.
- Інфляція складе 7% з грудня 2018 по грудень 2019 року, а в 2020 році - 5% +/- 1%
- Підвищиться ефективність монетарної політики. Для цього Мінфін подаватиме НБУ щоденний і щомісячний прогноз грошових потоків.
Фіскальна політика
Україна дотримуватиметься підходу фіскальної стійкості в середньостроковій перспективі, зокрема:
- Дефіцит: 2,5% в 2018 році, 2,25% в 2019 році.
- На початку 2019 - скасування обмеження на заробітні плати, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.
Під час програми не буде податкової амністії, але це обмеження не заперечує можливості проведення в майбутньому кампанії по однократному декларуванню активів фізичних осіб, за умови попереднього узгодження її умов і обгрунтування цілей з експертами МВФ.
Не будуть вводитися також нові податкові пільги, не знижуватимуться ставки податку на прибуток підприємств. Припинено також введення другого рівня пенсійної системи. У той же час Україна продовжить діалог з експертами МВФ з пошуку можливості введення податку на виведений капітал у формі фіскально-нейтральної, збалансованої та стабільної моделі оподаткування розподіленого прибутку.
Надпланові бюджетні доходи будуть спрямовані на зниження боргу.
Управління державними фінансами
Впровадження заходів, передбачених в рамках Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2021 роки, зокрема, запровадження середньострокового бюджетного планування з 2019 року включно з оглядами витрат і визначення чітких граничних показників витрат обмежень на витрати.
Адміністрування доходів
- Об'єднання центральних і регіональних управлінь ДФС у дві юридичні особи: податкову і митну служби, підзвітні Міністерству фінансів (до кінця квітня 2019 - структурний маяк).
- Конкурс на керівні посади до кінця квітня 2019.
- Підвищення ефективності податкового та митного адміністрування.
Енергетика
- Підвищення тарифів на газ та опалення відповідно до раніше оголошеного графіку.
- Монетизація субсидій - пілотний проект стартує в березні 2019.
- Анбандлінг НАК "Нафтогаз України".
- Збільшення видобутку газу.
Фінансова політика
Подальше підвищення стійкості банківської системи
- Капіталізація банків (мінімум 7 відсотків капіталу першого рівня і 10 відсотків КДК (CAR) до кінця березня 2019).
- Удосконалення нормативної бази за операціями пов'язаних осіб.
- Відновлення платоспроможності ФГВФО до кінця грудня 2019.
- Рішення проблеми недіючих кредитів (NPLs).
Посилення управління і прозорості в державних банках
- З кінця грудня 2018 Мінфін регулярно публікуватиме квартальні КРІ для держбанків, а також звітуватиме про прогрес впровадження їх стратегічних планів і реструктуризації недіючих кредитів. Мінфін також буде регулярно надавати звіти, узагальнювати прогрес у відновленні активів і в судових процесах стосовно чотирьох державних банків (перший звіт буде опублікований до кінця березня 2019 - структурний маяк).
- Призначення незалежних наглядових рад в Ощадбанку та Укрексімбанку до кінця березня 2019.
- До кінця квітня 2019 Мінфін підпише меморандуми про взаєморозуміння з кожним з державних банків (банки працюють як комерційні і ізольовані від політичного втручання в операційні питання).
- Вхід ЄБРР і IFC в капітал Ощадбанку та Укргазбанку.
- Ухвалення законодавства, важливого для забезпечення розвитку фінансових ринків (Закон "Спліт", № 2413 - структурний маяк).
Антикорупційні заходи
- Початок роботи Антикорупційного суду. До кінця квітня 2019 не менше 35 антикорупційних суддів призначені до ВАСу відповідно до Закону № 2018/2447 і відповідно до правил і порядку, що гарантують об'єктивність і прозорість процесу (структурний маяк).
- Незалежний аудит НАБУ (звіт про аудит має бути остаточно завершено до кінця липня 2019 - структурний маяк).
- Вимоги про всебічне і публічне декларування майна (Е-декларації). продовжують застосовуватися до публічно значущих осіб.
- Боротьба з відмиванням коштів, впровадження AML / CFT (протидія відмиванню коштів та боротьба з фінансуванням тероризму) - поправки до законодавства до кінця березня 2019 за погодженням з фахівцями МВФ.
Приватизація
- Продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" в першій половині 2019 року.
- Продаж щонайменше 500 малих за допомогою електронних аукціонів (ProZorro до кінця квітня 2019 року).
- Скорочення переліку компаній, заборонених до приватизації (законопроект до кінця квітня 2019).
- Ухвалення нового закону про концесії та запуску концесійних пілотних проектів (в першій половині 2019).
Управління державними підприємствами
Контроль за фіскальними ризиками державних підприємств
- Моніторинг та оцінка фіскальних ризиків, що створюються державними підприємствами.
- Комплексна система управління фіскальними ризиками (відповідні зміни до законодавства будуть прийняті до кінця липня 2019) - оцінка буде стосуватися державних гарантій, ДПП, місцевих запозичень.
Фото: текст меморандума
Відзначимо, через кілька хвилин після публікації документа Міністерством фінансів України його зняли з сайту.
Фото: скріншот сайту Мінфіна
Нагадаємо, МВФ схвалив нову програму кредитування для України 18 грудня. Згідно з програмою, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти до України до 25 грудня.