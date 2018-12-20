Ілюстративне фото (flickr.com/worldbank)

Меморандум містить конкретні кроки для отримання наступних траншів

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оприлюднив текст меморандуму з Україною про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство фінансів.

Меморандум містить виклад політики і стратегії, якої має дотримуватися Україна, а також конкретні кроки для проходження переглядів і отримання чергових траншів. Документ також містить напрямки роботи в сферах грошово-кредитної та валютно-курсової політики, бюджетної політики, а також політики в енергетичному і фінансовому секторах, управлінні держпідприємствами і бізнес-кліматом, а також 8 структурних маяків.

"Виконання положень Меморандуму дозволить до кінця дії програми залучити 3,9 млрд доларів фінансової підтримки від МВФ, які підуть до резервів Національного банку України. Це зміцнить національну валюту і допоможе створити стабільний і прогнозований інвестиційний клімат", - йдеться в повідомленні.

Монетарна політика

Незалежний НБУ продовжить дотримуватися політики гнучкого валютного курсу.

Інфляція складе 7% з грудня 2018 по грудень 2019 року, а в 2020 році - 5% +/- 1%

Підвищиться ефективність монетарної політики. Для цього Мінфін подаватиме НБУ щоденний і щомісячний прогноз грошових потоків.

Фіскальна політика

Україна дотримуватиметься підходу фіскальної стійкості в середньостроковій перспективі, зокрема:

Дефіцит: 2,5% в 2018 році, 2,25% в 2019 році.

На початку 2019 - скасування обмеження на заробітні плати, з яких сплачують єдиний соціальний внесок.

Під час програми не буде податкової амністії, але це обмеження не заперечує можливості проведення в майбутньому кампанії по однократному декларуванню активів фізичних осіб, за умови попереднього узгодження її умов і обгрунтування цілей з експертами МВФ.

Не будуть вводитися також нові податкові пільги, не знижуватимуться ставки податку на прибуток підприємств. Припинено також введення другого рівня пенсійної системи. У той же час Україна продовжить діалог з експертами МВФ з пошуку можливості введення податку на виведений капітал у формі фіскально-нейтральної, збалансованої та стабільної моделі оподаткування розподіленого прибутку.

Надпланові бюджетні доходи будуть спрямовані на зниження боргу.

Управління державними фінансами

Впровадження заходів, передбачених в рамках Стратегії реформування системи управління державними фінансами на 2017-2021 роки, зокрема, запровадження середньострокового бюджетного планування з 2019 року включно з оглядами витрат і визначення чітких граничних показників витрат обмежень на витрати.

Адміністрування доходів

Об'єднання центральних і регіональних управлінь ДФС у дві юридичні особи: податкову і митну служби, підзвітні Міністерству фінансів (до кінця квітня 2019 - структурний маяк).

Конкурс на керівні посади до кінця квітня 2019.

Підвищення ефективності податкового та митного адміністрування.

Енергетика

Підвищення тарифів на газ та опалення відповідно до раніше оголошеного графіку.

Монетизація субсидій - пілотний проект стартує в березні 2019.

Анбандлінг НАК "Нафтогаз України".

Збільшення видобутку газу.



Фінансова політика

Подальше підвищення стійкості банківської системи

Капіталізація банків (мінімум 7 відсотків капіталу першого рівня і 10 відсотків КДК (CAR) до кінця березня 2019).

Удосконалення нормативної бази за операціями пов'язаних осіб.

Відновлення платоспроможності ФГВФО до кінця грудня 2019.

Рішення проблеми недіючих кредитів (NPLs).

Посилення управління і прозорості в державних банках

З кінця грудня 2018 Мінфін регулярно публікуватиме квартальні КРІ для держбанків, а також звітуватиме про прогрес впровадження їх стратегічних планів і реструктуризації недіючих кредитів. Мінфін також буде регулярно надавати звіти, узагальнювати прогрес у відновленні активів і в судових процесах стосовно чотирьох державних банків (перший звіт буде опублікований до кінця березня 2019 - структурний маяк).

Призначення незалежних наглядових рад в Ощадбанку та Укрексімбанку до кінця березня 2019.

До кінця квітня 2019 Мінфін підпише меморандуми про взаєморозуміння з кожним з державних банків (банки працюють як комерційні і ізольовані від політичного втручання в операційні питання).

Вхід ЄБРР і IFC в капітал Ощадбанку та Укргазбанку.

Ухвалення законодавства, важливого для забезпечення розвитку фінансових ринків (Закон "Спліт", № 2413 - структурний маяк).

Антикорупційні заходи

Початок роботи Антикорупційного суду. До кінця квітня 2019 не менше 35 антикорупційних суддів призначені до ВАСу відповідно до Закону № 2018/2447 і відповідно до правил і порядку, що гарантують об'єктивність і прозорість процесу (структурний маяк).

Незалежний аудит НАБУ (звіт про аудит має бути остаточно завершено до кінця липня 2019 - структурний маяк).

Вимоги про всебічне і публічне декларування майна (Е-декларації). продовжують застосовуватися до публічно значущих осіб.

Боротьба з відмиванням коштів, впровадження AML / CFT (протидія відмиванню коштів та боротьба з фінансуванням тероризму) - поправки до законодавства до кінця березня 2019 за погодженням з фахівцями МВФ.

Приватизація

Продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" в першій половині 2019 року.

Продаж щонайменше 500 малих за допомогою електронних аукціонів (ProZorro до кінця квітня 2019 року).

Скорочення переліку компаній, заборонених до приватизації (законопроект до кінця квітня 2019).

Ухвалення нового закону про концесії та запуску концесійних пілотних проектів (в першій половині 2019).

Управління державними підприємствами

Контроль за фіскальними ризиками державних підприємств

Моніторинг та оцінка фіскальних ризиків, що створюються державними підприємствами.

Комплексна система управління фіскальними ризиками (відповідні зміни до законодавства будуть прийняті до кінця липня 2019) - оцінка буде стосуватися державних гарантій, ДПП, місцевих запозичень.

Фото: текст меморандума

Відзначимо, через кілька хвилин після публікації документа Міністерством фінансів України його зняли з сайту.

Фото: скріншот сайту Мінфіна

Нагадаємо, МВФ схвалив нову програму кредитування для України 18 грудня. Згідно з програмою, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів має надійти до України до 25 грудня.

