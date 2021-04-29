Правительство сменило руководство "Нафтогаза", Киев выходит из локдауна, в Украину идет тепло: новости за 28 апреля

Украинское правительство сменило руководство "Нафтогаза Украины", Киев ослабляет карантин с 1 мая, в Украину наконец приходит теплая солнечная погода. Подробнее о том, что произошло в среду, 28 апреля, - в материале РБК-Украина
Рокировка от Кабмина. Витренко сменил Коболева в "Нафтогазе" и освободил место в Минэнерго
Украинское правительство сменило руководство "Нафтогаза Украины", назначив главой правления Юрия Витренко, который до этого руководил Минэнерго. Андрей Коболев, который до сегодняшнего дня возглавлял НАК, утверждает, что узнал о своем увольнении из новостей.
РБК-Украина собрало все, что известно о кадровой рокировке.
ТРЦ, школы, транспорт: Киев ослабляет карантин с 1 мая
Местные власти Киева приняли решение ослабить локдаун в городе. В Киеве отменяют спецпропуска в общественном транспорте. Об этом сообщил во время брифинга мэр Киева Виталий Кличко.
По его словам, школы и детские сады тоже восстанавливают свою работу, но с 5 мая. Также общественный транспорт сможет работать без спецпропусков с 1 мая. Также возобновят работу учреждения торговли, ТРЦ, рынки, ярмарки, кафе, рестораны и фитнес-центры.
Зеленский предложил страну для встречи с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский предложил страну для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он хочет провести переговоры в Ватикане. Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.
На вопрос, может ли Рим или Ватикан быть местом переговоров, украинский лидер ответил: "Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".
Работа парламента разблокирована: Рада передала ОТО земли вне населенных пунктов
Верховная рада одобрила во втором чтении законопроект №2194, который разрешает передать земли за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность. За это проголосовали 284 парламентария.
В законе прописана передача земель государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную. Исключением являются земли, необходимые государству для выполнения его функций. Отметим, принятие документа в зале сопровождалось возгласами "Ганьба".
ТКГ не смогла договориться о перемирии на Донбассе
Трехсторонняя контактная группа после пятичасового заседания не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе. Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки".
Об этом РБК-Украина рассказал представитель украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш.
ЦИК зарегистрировал Аксенова нардепом
Центральная избирательная комиссия зарегистрировала народным депутатом Украины Андрея Аксенова. Он победил на довыборах в Верховную раду в 50 округе в Донецкой области.
Напомним, 9 апреля Центризбирком установил официальные результаты довыборов в Раду по 50 округу в Донецкой области. Победу одержал мэр города Доброполья Андрей Аксенов.
В Канаде впервые умер человек из-за осложнений от вакцинации AstraZeneca
В Канаде впервые умер человек из-за последствий, вызванных вакциной от коронавируса компании AstraZeneca. Ею стала 54-летняя женщина.
Министерство здравоохранения провинции Квебек подтвердило смерть женщины после того, как инъекция вакциной Astra-Zeneca вызвала возникновение редкого тромба в мозге.
Санду распустила парламент Молдовы. Выборы пройдут 11 июля
Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент, в стране пройдут внеочередные выборы. Это стало возможным после решения Конституционного суда об отмене режима чрезвычайного положения.
"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. Власть в руках народа. Уверена, что граждане выберут правильный путь к созданию развитого демократического государства", - отметила Санду на вечернем брифинге. l
В Украину наконец приходит теплая солнечная погода, но циклон Кристиан готовит "сюрприз"
Погода в Украине в четверг, 29 апреля, наконец порадует теплом, а благодаря снижению влияния циклона Сандра осадков почти не будет. Впрочем, с запада в страну движется циклон Кристиан, который "подарит" некоторым регионам дожди. Также еще будут и ночные заморозки.