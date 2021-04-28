ТКГ не смогла договориться о перемирии на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа после пятичасового заседания не смогла договориться о возвращении перемирия на Донбассе . Украина и Россия смогли прийти к компромиссу, но принять решение помешали "российские марионетки".

По словам Гармаша, сегодня к переговорам ТКГ присоединились представитель Кремля Дмитрий Козак, а также руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Не договорились, к сожалению, ни о чем. Хотя пять часов работали именно по треку подгруппы по безопасности. Вклинился в ее работу господин Козак и привлекли к ее работе господина Ермака, даже согласовали компромиссный текст, на который согласилась Украина и Россия, но госпожа Никанорова (представитель "ДНР" - ред.) фактически заблокировала этот процесс", - заявил он.

По мнению Гармаша, сегодняшний "пятичасовой спектакль" был проведен для того, чтобы показать субъектность "Л/ДНР".

"В результате - соблюдение режима "тишины", которое должно было начаться с 12-ти часов завтрашнего дня, не начнется. Договоренность не была достигнута. Марионетки Москвы заблокировали это решение", - добавил он.

Отметим, вопрос возвращения к режиму "тишины" был на повестке дня каждого заседания ТКГ после того, как ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона несколько раз предлагала вернуться к режиму прекращения огня, но Россия отказывалась подписывать соответствующее совместное заявление.