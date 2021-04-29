В Украину наконец приходит теплая солнечная погода, но циклон Кристиан готовит "сюрприз"
Погода в Украине в четверг, 29 апреля, наконец порадует теплом, а благодаря снижению влияния циклона Сандра осадков почти не будет. Впрочем, с запада в страну движется циклон Кристиан, который "подарит" некоторым регионам дожди. Также еще будут и ночные заморозки.
Об этом говорится в прогнозе синоптиков на сайте Meteoprog.
Погода в центральных регионах 29 апреля
В Винницкой, Черкасской, Полтавской и Кировоградской областях будет облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем составит около +15... +17 градусов.
В Днепропетровской области - без дождей. Столбики термометров днем покажут около +16... +18 градусов.
Погода на Западе Украины 29 апреля
Во Львовской области и на Закарпатье будет облачно и дождливо. Температура воздуха в дневное время около +15... +17 градусов.
В Ивано-Франковской, Волынской, Хмельницкой, Тернопольской и Ровенской областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем +15... +18 градусов.
В Черновицкой области дожди не ожидаются, будет облачно с прояснениями. Столбики термометров будут колебаться между +15 и +17 градусами.
Погода в северных регионах 29 апреля
В Житомирской области облачно с прояснениями, без осадков. Столбики термометров покажут около +15... +17 градусов.
В Сумской, Киевской и Черниговской областях тоже без осадков, будет облачно с прояснениями. Температура воздуха днем около +13... +15 градусов (на Сумщине в ночное время ожидается до -1 градуса).
Погода в восточных регионах 29 апреля
В Донецкой области облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем прогнозируется около +15... +17 градусов.
В Харьковской и Луганской областях - без дождей. Столбики термометров днем покажут максимум +17 градусов, а вот в ночное время будет мороз: от -3 до -1 градуса.
Погода на Юге Украины 29 апреля
В Запорожской, Херсонской и Одесской областях облачно с прояснениями, без осадков. Температура воздуха днем около +15... +17 градусов.
В Николаевской области осадки не предвидятся. Столбики термометров покажут днем около +16... +18 градусов.
В Крыму будет облачно с прояснениями, без дождей. Температура воздуха днем ожидается от +15 до +17 градусов.
Ранее сообщалось, что в последний день апреля Украину накроет грозовой стихией, и синоптики рассказали, где сильно испортится погода.
Также синоптики перед этим сообщали, какой будет погода на Пасху и в каких регионах будет +25 градусов и даже выше.