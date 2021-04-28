Санду распустила парламент Молдовы. Выборы пройдут 11 июля

Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент, в стране пройдут внеочередные выборы. Это стало возможным после решения Конституционного суда об отмене режима чрезвычайного положения.

Об этом пишет point.md .

"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. Власть в руках народа. Уверена, что граждане выберут правильный путь к созданию развитого демократического государства", - отметила Санду на вечернем брифинге.

По ее словам, дата проведения выборов назначена на 11 июля 2021 года.

"Правительство выделит необходимые финансовые ресурсы для их проведения", - добавила президент Молдовы.

Отметим, роспуск парламента стал возможным после сегодняшнего решения Конституционного суда Молдовы, который отменил введеное чрезвычайное положение из-за COVID. Именно режим ЧП не позволял Санду распустить парламент ранее.