Санду распустила парламент Молдовы. Выборы пройдут 11 июля
Президент Молдовы Майя Санду распустила парламент, в стране пройдут внеочередные выборы. Это стало возможным после решения Конституционного суда об отмене режима чрезвычайного положения.
Об этом пишет point.md.
"Несколько минут назад я подписала указ о роспуске парламента. Власть в руках народа. Уверена, что граждане выберут правильный путь к созданию развитого демократического государства", - отметила Санду на вечернем брифинге.
По ее словам, дата проведения выборов назначена на 11 июля 2021 года.
"Правительство выделит необходимые финансовые ресурсы для их проведения", - добавила президент Молдовы.
Отметим, роспуск парламента стал возможным после сегодняшнего решения Конституционного суда Молдовы, который отменил введеное чрезвычайное положение из-за COVID. Именно режим ЧП не позволял Санду распустить парламент ранее.
Напомним, до этого Санду призывала молдован готовиться выйти на улицы, чтобы отстоять свои права на выборы и демократические свободы.
Ранее Конституционный суд разрешил Санду распустить парламент на основании того, что нет возможности сформировать правительство.
После избрания нового президента в Молдове продолжается политический кризис, поскольку парламентское большинство фактически исполняло волю бывшего президента Игоря Додона, который является лидером партии ПРСМ - более трети мест в парламенте.