ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Зеленский предложил страну для встречи с Путиным

Новина українською → Киев, Среда 28 апреля 2021 11:16
Зеленский предложил страну для встречи с Путиным Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Sean Gallup/Getty Images)
Автор: Анастасия Рокитна

Президент Украины Владимир Зеленский предложил страну для встречи с президентом России Владимиром Путиным. Он хочет провести переговоры в Ватикане.

Об этом он заявил в интервью газете la Repubblica.

Он убежден, что эта встреча необходима, чтобы прекратить войну на Донбассе.

На вопрос, может ли Рим или Ватикан быть местом переговоров, украинский лидер ответил: "Да, возможно, это могло бы быть оптимальным местом со всех точек зрения. Ватикан - действительно идеальное место для диалога о мире".

Ранее в Кремле говорили, что пока нет ни места, ни даты проведения переговоров Путина и Зеленского.

Напомним, украинский лидер предложил Путину провести переговоры на Донбассе. Однако, Путин заявил, что ждет Зеленского в Москве.

Напомним, руководитель Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что получил поручение подготовить встречу лидеров Украины и России.

Отметим, Зеленский заявил, что его не волнует место встречи с Путиным, поскольку главное - это содержание переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Владимир Зеленский Владимир Путин
NEWS
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
Спецпропуска на транспорт в Киеве отменяют: названа дата
DAILY
Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Галина Третьякова: Мы должны платить пенсионерам с оккупированного Донбасса