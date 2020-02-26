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Кабмин предложил доплачивать 500 гривен за более поздний выход на пенсию

Новости » Экономика     26.02.2020 - 11:50
Кабмин предложил доплачивать 500 гривен за более поздний выход на пенсию
Фото: 500 гривен (пресс-служба НБУ)

В случае одобрения парламентом решения позволит повысить надбавки пенсионерам

Кабинет министров Украины предлагает ежемесячно доплачивать свыше 500 грн за более поздний выход на пенсию отдельным категориям пенсионеров. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

По его словам, такое решение приняло правительство и в случае одобрения парламентом оно позволит повысить надбавки пенсионерам и установить единый подход к определению их размера.

Фото: законопроект Кабмина

Отметим, в 2020 году для выхода на пенсию мужчинам в 60 лет и женщинами в 59 лет (с 1 апреля 2020 года - 59 лет 6 месяцев) нужно иметь страховой стаж не менее 27 лет. С каждым следующим годом страховой стаж, дающий право на назначение пенсии по возрасту, постепенно будет расти и в 2028 году он составит 35 лет.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины на заседании 24 января 2020 года одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Согласно документу, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

Согласно государственному бюджету Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

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