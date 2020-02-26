Уряд запропонував доплачувати 500 гривень за більш пізній вихід на пенсію

Фото: 500 гривень (прес-служба НБУ)

У разі схвалення парламентом рішення дозволить підвищити надбавки пенсіонерам

Кабінет міністрів України пропонує щомісяця доплачувати понад 500 грн за більш пізній вихід на пенсію окремим категоріям пенсіонерів. Про це написав прем'єр-міністр Олексій Гончарук у своєму Telegram-каналі.

За його словами, таке рішення ухвалив уряд і у разі схвалення парламентом воно дозволить підвищити надбавки пенсіонерам та встановити єдиний підхід до визначення їх розміру.



Фото: законопроект Кабміну

Відзначимо, у 2020 році для виходу на пенсію чоловікам у 60 років і жінками у 59 років (з 1 квітня 2020 року - 59 років 6 місяців) потрібно мати страховий стаж не менше 27 років. З кожним наступним роком страховий стаж, який дає право на призначення пенсії за віком, поступово зростатиме і у 2028 році він складе 35 років.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України на засіданні 24 січня 2020 року схвалив бюджет Пенсійного фонду України на 2020 рік. Згідно з документом, власні доходи Пенсійного фонду у 2020 році складуть 301,8 млрд грн. Крім того, кошти державного бюджету на виплату пенсій та покриття дефіциту коштів Пенсійного фонду становлять 146,8 млрд грн. Таким чином, загальні доходи передбачені в сумі 448,6 млрд грн, витрати - 448,4 млрд грн.

Відповідно до державного бюджету України, прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність (мінімальна пенсія) зросте у 2020 році на 8% - з 1638 грн. до 1769 грн.