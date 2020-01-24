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Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда

Новости » Экономика     24.01.2020 - 12:48
Кабмин утвердил бюджет Пенсионного фонда
Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

Бюджет ПФУ составляет почти 450 млрд грн

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020 год. Об этом написал премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале.

Как отметил Гончарук, объем ассигнований на финансирование пенсионных программ составляет 172,576 млрд грн.

"Обращаю внимание, что бюджет Пенсионного фонда Украины на 2020-й год является сбалансированным", - добавил премьер'ер.

Согласно проекту постановления Кабину, которое есть в распоряжении РБК-Украина, собственные доходы Пенсионного фонда в 2020 году составят 301,8 млрд грн. Кроме того, средства государственного бюджета на выплату пенсий и покрытие дефицита средств Пенсионного фонда составляют 146,8 млрд грн. Таким образом, общие доходы предусмотрены в сумме 448,6 млрд грн, расходы - 448,4 млрд грн.

Напомним, в законе о государственном бюджете на 2020 год на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенных по пенсионным программам, и дефицита средств Пенсионного фонда предусмотрено 172,576 млрд грн.

Отметим, основным источником пенсионного дохода для 11,3 млн пенсионеров (из которых 63% составляют женщины) является государственная солидарная пенсионная система, администрирование которого осуществляет Пенсионный фонд Украины (ПФУ). По состоянию на 1 января 2020 средняя пенсия составляла 3082,98 грн.

В соответствии с государственным бюджетом Украины, прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность (минимальная пенсия) возрастет в 2020 году на 8% - с 1638 грн. до 1769 грн.

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