Меморандум с МВФ: правительство согласилось продать долю в двух госбанках

Фото: Ощадбан (Виталий Носач, РБК-Украина)

Долю Ощадбанке и Украгразбанке выкупят ЕБРР и IFC

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и Международная финансовая корпорация(IFC) войдут в капитал государственных Ощадбанка и Укргазбанка. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума правительства Украины с Международным валютным фондом.

Согласно документу, к концу апреля 2019 года Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков. При этом банки должны работать как коммерческие и быть изолированы от политического вмешательства в операционные вопросы.

Кроме того, до конца марта в Ощадбанке и Укрэксимбанке должны быть назначены независимые наблюдательные советы.

Как отмечается в меморандуме, с конца декабря 2018 года Минфин регулярно публикует квартальные отчеты госбанков, а также отчитывается о прогрессе внедрения их стратегических планов и реструктуризации недействующих кредитов.

"Минфин также будет регулярно предоставлять отчеты, обобщать прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков (первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 - структурный маяк)", - говорится в документе.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

В октябре заместитель министра финансов Юрий Гелетий заявил, что одним из приоритетов работы Минфина является сокращение доли государства на банковском рынке. Гелетий отметил, что менеджмент Ощадбанка активно работает в направлении сотрудничества с международными финансовыми организациями - ЕБРР, и выразил надежду, что сотрудничество позволит реализовать стратегическую цель - сократить долю государства в течение следующих пяти лет в этом банке.