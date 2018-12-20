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Меморандум з МВФ: уряд погодилося продати частку у двох держбанках

Новини » Фінанси    20.12.2018 - 12:41
Меморандум з МВФ: уряд погодилося продати частку у двох держбанках
Фото: Ощадбан (Віталій Носач, РБК-Україна)

Частку Ощадбанку і Украгразбанке викуплять ЄБРР і IFC

Європейський банк реконструкції і розвитку (ЄБРР) і Міжнародна фінансова корпорація(IFC) увійдуть в капітал державних Ощадбанку та Укргазбанку. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму уряду України з Міжнародним валютним фондом.

Згідно з документом, до кінця квітня 2019 року Мінфін підпише меморандуми про взаєморозуміння з кожним з державних банків. При цьому банки повинні працювати як комерційні і бути ізольовані від політичного втручання в операційні питання.

Крім того, до кінця березня в Ощадбанку та Укрексімбанку повинні бути призначені незалежні наглядові ради.

Як наголошується у меморандумі, з кінця грудня 2018 року Мінфін регулярно публікує квартальні звіти держбанків, а також звітує про прогрес впровадження їх стратегічних планів і реструктуризації недіючих кредитів.

"Мінфін також буде регулярно надавати звіти, узагальнювати прогрес у відновленні активів і в судових процесах стосовно чотирьох державних банків (перший звіт буде опублікований до кінця березня 2019 - структурний маяк)", - йдеться в документі.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші транші буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

У жовтні заступник міністра фінансів Юрій Гелетій заявив, що одним з пріоритетів роботи Мінфіну є скорочення частки держави на банківському ринку. Гелетій зазначив, що менеджмент Ощадбанку активно працює в напрямку співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями - ЄБРР, і висловив сподівання, що співпраця дозволить реалізувати стратегічну мету - скоротити частку держави протягом наступних п'яти років у цьому банку.

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