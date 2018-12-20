Иллюстративное фото (flickr.com/worldbank)

Меморандум содержит конкретные шаги для получения следующих траншей

Международный валютный фонд (МВФ) обнародовал текст меморандума с Украиной об экономической и финансовой политике в рамках новой программы на 2018-2020 годы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство финансов.

Меморандум содержит изложение политики и стратегии, которой должна придерживаться Украина, а также конкретные шаги для прохождения просмотров и получения очередных траншей. Документ также содержит направления работы в сферах денежно-кредитной и валютно-курсовой политики, бюджетной политики, а также политики в энергетическом и финансовом секторах, управлении госпредприятиями и бизнес-климатом, а также 8 структурных маяков.

"Выполнение положений Меморандума позволит до конца действия программы привлечь 3,9 млрд долларов финансовой поддержки от МВФ, которые пойдут в резервы Национального банка Украины. Это укрепит национальную валюту и поможет создать стабильный и прогнозируемый инвестиционный климат", - говорится в сообщении.

Монетарная политика

Независимый НБУ продолжит придерживаться политики гибкого валютного курса.

Инфляция составит 7% с декабря 2018 по декабрь 2019 года, а в 2020 году - 5% +/- 1%

Повысится эффективность монетарной политики. Для этого Минфин будет подавать НБУ ежедневный и ежемесячный прогноз денежных потоков.

Фискальная политика

Украина будет придерживаться подхода фискальной устойчивости в среднесрочной перспективе, в частности:

Дефицит: 2,5% в 2018 году, 2,25% в 2019 году.

В начале 2019 - отмена ограничения на заработные платы, из которых уплачивают ЕСВ.

Во время программы не будет налоговой амнистии, но это ограничение не отрицает возможности проведения в будущем кампании по однократному декларированию активов физических лиц, при условии предварительного согласования ее условий и обоснование целей с экспертами МВФ.

Не будут вводиться также новые налоговых льгот, не будут снижаться ставки налога на прибыль предприятий. Приостановлено также введение второго уровня пенсионной системы. В то же время Украина продолжит диалог с экспертами МВФ по поиску возможности введения налога на выведенный капитал в форме фискально-нейтральной, сбалансированной и стабильной модели налогообложения распределенной прибыли.

Сверхплановые бюджетные доходы будут направлены на снижение долга.

Управление государственными финансами

Внедрение мер, предусмотренных в рамках Стратегии реформирования системы управления государственными финансами на 2017-2021 годы, в частности, внедрение среднесрочного бюджетного планирования с 2019 года включительно с обзорами расходов и определению четких предельных показателей затрат ограничений на расходы.

Администрирование доходов

Объединение центральных и региональных управлений ГФС в два юридических лица: налоговую и таможенную службы, подотчетные Министерству финансов (до конца апреля 2019 - структурный маяк).

Конкурс на руководящие должности до конца апреля 2019.

Повышение эффективности налогового и таможенного администрирования.

Энергетика

Повышение тарифов на газ и отопление в соответствии с ранее объявленным графиком.

Монетизация субсидий - пилотный проект стартует в марте 2019.

Анбандлинг НАК "Нафтогаз Украины".

Увеличение добычи газа.

Финансовая политика

Дальнейшее повышение устойчивости банковской системы

Капитализация банков (минимум 7 процентов капитала первого уровня и 10 процентов КДК (CAR) до конца марта 2019).

Совершенствование нормативной базы по операциям связанных лиц.

Восстановление платежеспособности ФГВФЛ до конца декабря 2019.

Решение проблемы недействующих кредитов (NPLs).

Усиление управления и прозрачности в государственных банках

С конца декабря 2018 Минфин регулярно публикует квартальные КРІ для госбанков, а также отчитывается о прогрессе внедрения их стратегических планов и реструктуризации недействующих кредитов. Минфин также будет регулярно предоставлять отчеты, обобщать прогресс в восстановлении активов и в судебных процессах в отношении четырех государственных банков (первый отчет будет опубликован до конца марта 2019 - структурный маяк).

Назначение независимых наблюдательных советов в Ощадбанке и Укрэксимбанке до конца марта 2019.

К концу апреля 2019 Минфин подпишет меморандумы о взаимопонимании с каждым из государственных банков (банки работают как коммерческие и изолированы от политического вмешательства в операционные вопросы).

Вход ЕБРР и IFC в капитал Ощадбанка и Укргазбанка.

Принятие законодательства, важного для обеспечения развития финансовых рынков (Закон "Сплит", № 2413 - структурный маяк).

Антикоррупционные меры

Начало работы Антикоррупционного суда. К концу апреля 2019 не менее 35 антикоррупционных судей назначены в ВАС в соответствии с Законом № 2018/2447 и в соответствии с правилами и порядком, гарантирующими объективность и прозрачность процесса (структурный маяк).

Независимый аудит НАБУ (отчет об аудите должен быть окончательно завершен до конца июля 2019 - структурный маяк).

Требования о всестороннем и публичном декларировании имущества (Е-декларации) продолжают применяться к публично значимым лицам.

Борьба с отмыванием средств, внедрение AML / CFT (противодействие отмыванию средств и борьба с финансированием терроризма) - поправки в законодательство до конца марта 2019 по согласованию со специалистами МВФ.

Приватизация

Продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" в первой половине 2019 года.

Продажа менее 500 малых с помощью электронных аукционов (ProZorro до конца апреля 2019 года).

Сокращение перечня компаний, запрещенных к приватизации (законопроект до конца апреля 2019).

Принятие нового закона о концессиях и запуске концессионных пилотных проектов (в первой половине 2019).

Управление государственными предприятиями

Контроль за фискальными рисками государственных предприятий

Мониторинг и оценка фискальных рисков, создаваемых госпредприятиями.

Комплексная система управления фискальными рисками (соответствующие изменения в законодательство будут приняты до конца июля 2019) - оценка будет касаться государственных гарантий, ГЧП, местных заимствований.

Фото: текст меморандума

Отметим, через несколько минут после публикации документа Министерством финансов Украины его сняли с сайта.

Фото: скриншот сайта Минфина

Напомним, МВФ одобрил новую программу кредитования для Украины 18 декабря. Согласно программе, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить в Украину до 25 декабря.