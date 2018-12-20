Правительство в Меморандуме с МВФ обязалось продать "Центрэнерго"

Фото: коллаж (РБК-Украина)

Приватизация "Центрэнерго" должна состояться в первой половине 2019 года

В Меморандуме с МВФ содержится норма по приватизации ряда государственных компаний в течение 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст меморандума.

Согласно документу, продажа "Центрэнерго", угольной компании "Краснолиманская", предприятий "Индар" и "Президент-Отель-Киев" должно состояться в первой половине 2019 года.

Правительство обязалось подать в Верховную раду до конца апреля 2019 года законопроект о сокращении перечня компаний, запрещенных к приватизации.

В первой половине 2019 года Украина также должна принять новый закон о концессиях и запустить концессионные пилотные проекты.

Кроме того, с помощью электронных аукционов ProZorro до конца апреля 2019 года должно быть продано 500 малых предприятий.

Напомним, 18 декабря МВФ одобрил новую программу stand-by для Украины. По условиям программы, первый транш объемом 1,4 млрд долларов должен поступить до 25 декабря. Решение о дальнейших транша будет приниматься в мае и в ноябре 2019 года в ходе пересмотра успехов Украины в выполнении условий меморандума.

Как сообщало РБК-Украина, Кабинет министров Украины утвердил стартовую цену для приватизации государственной энергогенерирующей компании "Центрэнерго" в размере 5,984 млрд гривен. Однако конкурс, назначенный на 13 декабря, не состоялся.