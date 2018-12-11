Тимошенко и представители молодежных организаций согласовали план развития Украины

В Киеве состоялся Всеукраинский молодежный форум

Юлия Тимошенко и лидеры молодежных организаций заключили и утвердили пошаговый план, который будет воплощать в жизнь новый президент. Об этом сообщает пресс-служба «Батькивщины».

Это произошло во время Всеукраинского молодежного форума в Киеве, инициированного лидером «Батькивщины».

Первоочередной задачей было определено возвращение мира и освобождение оккупированных территорий. Победный мир на условиях Украины, по мнению Тимошенко, обеспечат переговоры в формате «Будапешт плюс» и построение контрактной армии по стандартам НАТО.

«Мир и безопасность – первое, с чего надо начинать. Это абсолютно приоритетная задача», – подчеркнула она.

Стратегической задачей внутренней политики Тимошенко и участники форума – лидеры студенческого самоуправления, эксперты по вопросам молодежной политики, представители гражданского общества – определили изменение системы управления государством. Это поможет преодолеть коррупцию, привести к власти новых политиков и даст толчок для развития экономики.

Особое внимание во время дискуссии Тимошенко сосредоточила на конкретных шагах поддержки молодежи в Украине. По мнению политика, в настоящее время сложилась катастрофическая ситуация, когда чуть ли не каждый второй молодой украинец всерьез размышляет об эмиграции. Поэтому сверхважной задачей новой власти станет создание условий для самореализации молодежи на собственной земле.

В частности, речь шла об обеспечения украинцев доступным жильем, работой и достойными зарплатами. Председатель партии отметила, что в современном мире заработок является одним из самых больших стимулов для миграции интеллектуальных и сильных людей. Поэтому постепенное повышение оплаты труда до уровня, по крайней мере, соседней Польши, по убеждению Юлии Тимошенко, позволит повысить платежеспособность украинских граждан, создать внутренний рынок сбыта, остановить массовую трудовую эмиграцию, и в целом станет основой для роста экономики Украины.

«Поэтому наша работа будет осуществляться по направлениям поднятия уровня экономики, уровня заработных плат, стимуляции предпринимательства и микрокредитования», – отметила она.

Для того, чтобы молодежь имела возможность начинать и развивать свой собственный бизнес и таким образом поднимать экономику Украины, новая власть должна обеспечить ее доступной программой микрокредитования под специальное страхование без залога.

Стоимость кредита будет доступна, как в ведущих европейских странах. Например, на уровне 3-5% годовых, как в Польше, а не как сейчас в Украине – 18-20%, что является «смертным приговором экономике Украины», отметила лидер «Батькивщины».

«При таких условиях в Украине будет формироваться средний класс, который сегодня фактически уничтожен», – убеждена Тимошенко.

Также она обратила внимание на необходимость дифференцированной помощи государства при рождении ребенка.

Она напомнила, как, работая премьер-министром в 2005 году, «впервые ввела плату семье, которая дарит нам украинцев».

«Это были не копейки, а существенные средства», – подчеркнула Тимошенко и сказала, что новый президент введет при рождении первого ребенка выплату в 50 тыс. грн, второй – 100 тыс. грн, а 3 и каждого следующего – по 150 тыс. грн.

Кроме того, речь шла и о финансировании образования как инвестиции в человеческий капитал. Увеличение затрат на образование каждого ребенка, бесплатное высшее образование для тех, кто имеет высокие результаты, модернизация учебных заведений и достойные зарплаты для учителей – это основные приоритеты новой власти в области образования.

«Сегодня родилось главное – наше общее понимание, что решения могут быть эффективными. Мы сегодня убедились, насколько талантливой и сильной может быть молодежь. Я хочу верить, что именно с такой командой страну менять возможно», – подытожила Юлия Тимошенко.