Уряд у Меморандумі з МВФ зобов'язався продати "Центренерго"

Фото: колаж (РБК-Україна)

Приватизація "Центренерго" має відбутися у першій половині 2019 року

У Меморандумі з МВФ міститься норма щодо приватизації низки державних компаній протягом 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст меморандуму.

Згідно з документом, продаж "Центренерго", вугільної компанії "Краснолиманська", підприємств "Індар" і "Президент-Готель-Київ" має відбутися у першій половині 2019 року.

Уряд зобов'язався подати у Верховну раду до кінця квітня 2019 року законопроект про скорочення переліку компаній, заборонених до приватизації.

У першій половині 2019 року Україна також повинна прийняти новий закон про концесії та запустити концесійні пілотні проекти.

Крім того, за допомогою електронних аукціонів ProZorro до кінця квітня 2019 року має бути продано 500 малих підприємств.

Нагадаємо, 18 грудня МВФ схвалив нову програму stand-by для України. За умовами програми, перший транш обсягом 1,4 млрд доларів повинен надійти до 25 грудня. Рішення про подальші траншb буде прийматися в травні і в листопаді 2019 року в ході перегляду успіхів України у виконанні умов меморандуму.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабінет міністрів України затвердив стартову ціну для приватизації державної енергогенеруючої компанії "Центренерго" в розмірі 5,984 млрд гривень. Однак конкурс, призначений на 13 грудня, не відбувся.