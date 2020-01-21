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Правительство Британии проиграло голосование по Brexit в Палате лордов

Новости » Политика     21.01.2020 - 11:05
Правительство Британии проиграло голосование по Brexit в Палате лордов
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Это первое поражение правительства с декабря

Правительство Британии проиграло голосование в Палате лордов относительно соглашения об выход страны из Евросоюза (Brexit). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что это первое поражение правительства с момента досрочных выборов в декабре 2019 года.

В Палате лордов поддержали призывы предоставить гражданам ЕС физический документ как доказательство того, что они имеют право жить в Британии после ее выхода из блока.

Они также проголосовали за лишение министров права решать, какие решения Суда ЕС могут быть проигнорированы или отменены судами и трибуналами Британии.

Правительство попытается вернуть эти положения, когда законопроект вернется в Палату общин. Имея большинство в 80 человек, правительство будет уверено, что добъется своего.

Любые изменения в законодательстве, внесенные Палатой лордов, должны вернуться в Палату общин для утверждения и все еще могут быть отменены.

Ранее правительство Великобритании заявило, что после выхода из ЕС Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с Европейским союзом о безвизовом режиме.

РБК-Украина писало, что правительство Великобритании проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС (Brexit) 31 января, чтобы обсудить будущее Соединенного Королевства.

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