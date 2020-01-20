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Британия исключает соглашение о безвизе между Гибралтаром и ЕС после Brexit

Новости » Политика     20.01.2020 - 16:25
Британия исключает соглашение о безвизе между Гибралтаром и ЕС после Brexit
Иллюстративное фото (коллаж РБК-Украина)

Договоренности по Гибралтару станут частью переговоров между Лондоном и Брюсселем о будущих отношениях

Правительство Великобритании заявляет, что после выхода из ЕС Гибралтар не сможет договариваться об отдельном соглашении с Европейским союзом о безвизовом режиме. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ВВС.

Представитель правительства Британии заявил, что договоренности по Гибралтару станут частью переговоров между Лондоном и Брюсселем о будущих отношениях.

По словам спикера, сохранение простоты перемещения через границы будет частью данных переговоров.

"Британия, включая Гибралтар, не входит в Шенгенскую зону. После того как мы выйдем, Великобритания будет вести переговоры о будущих отношениях с Евросоюзом от имени всей британской семьи, включая Гибралтар", - заявил он.

Ограничение свободы передвижения является основной проблемой при выходе Великобритании из ЕС, поскольку правительство Британии намерено снизить уровень иммиграции из Европейского союза.

Около 15 тыс. человек ежедневно приезжают в Гибралтар из Испании на работу, и из-за Brexit могут возникнуть паспортные проверки, что приведет к очередям и дополнительным расходам. Протяженность границы составляет всего 1,8 км.

На референдуме 2016 года Гибралтар с населением около 32 тыс. человек проголосовал за то, чтобы остаться в составе Евросоюза.

Напомним, 31 января Великобритания должна покинуть Евросоюз. После этого начнется переходный период, за время которого между Британией и ЕС должен быть заключен новое торговое соглашение. Правительство планирует завершить сделку до конца этого года.

Кроме того, правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Евросоюзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС. Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией.

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