ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Джонсон собирает внеочередное заседание правительства в день Brexit

Новости » В мире     18.01.2020 - 04:59
Джонсон собирает внеочередное заседание правительства в день Brexit
Иллюстративное фото (flickr.com/mfarussia)

Также Джонсон выступит с обращением к британцам

Правительство Великобритании проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС (Brexit) 31 января, чтобы обсудить будущее Соединенного Королевства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьерской канцелярии.

Вечером того же дня глава правительства Борис Джонсон выступит с обращением к британцам.

"Министры обсудят предложения премьер-министра по расширению полномочий городских и региональных властей и планы правительства по повышению благосостояния и созданию новых возможностей (для населения, - ред.). Вечером премьер-министр выступит со специальным обращением к нации", - говорится в документе.

Заседание правительства будет проходить не в столице, а в одном из городов севера Англии. В ходе декабрьских выборов в британский парламент этот регион показал резкий рост симпатий к правящей Консервативной партии на фоне сложной экономической ситуации, которую тори обещают исправить.

Напомним, 31 января Великобритания должна покинуть Европейский союз. После этого начнется переходный период, за время которого между Британией и ЕС должен быть заключен новое торговое соглашение. Британское правительство планирует завершить сделку до конца 2020 года.

Также сообщалось, что правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Европейским союзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС. Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией.

Британия не будет автоматически депортировать граждан ЕС после Brexit Пристайко и госсекретарь Британии обсудили расследование катастрофы самолета МАУ
Новости Украины ВеликобританияBrexitБорис Джонсон
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь