Джонсон собирает внеочередное заседание правительства в день Brexit

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Также Джонсон выступит с обращением к британцам

Правительство Великобритании проведет внеочередное заседание в день выхода страны из ЕС (Brexit) 31 января, чтобы обсудить будущее Соединенного Королевства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьерской канцелярии.

Вечером того же дня глава правительства Борис Джонсон выступит с обращением к британцам.

"Министры обсудят предложения премьер-министра по расширению полномочий городских и региональных властей и планы правительства по повышению благосостояния и созданию новых возможностей (для населения, - ред.). Вечером премьер-министр выступит со специальным обращением к нации", - говорится в документе.

Заседание правительства будет проходить не в столице, а в одном из городов севера Англии. В ходе декабрьских выборов в британский парламент этот регион показал резкий рост симпатий к правящей Консервативной партии на фоне сложной экономической ситуации, которую тори обещают исправить.

Напомним, 31 января Великобритания должна покинуть Европейский союз. После этого начнется переходный период, за время которого между Британией и ЕС должен быть заключен новое торговое соглашение. Британское правительство планирует завершить сделку до конца 2020 года.

Также сообщалось, что правительство Великобритании планирует подписать торговое соглашение с Европейским союзом с нулевым тарифом и нулевой квотой после выхода страны из состава ЕС. Нулевые тарифы позволят избежать проверок на границе между Британией и Северной Ирландией.