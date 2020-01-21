ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Британії програв голосування по Brexit в Палаті лордів

Новини » Політика     21.01.2020 - 11:05
Уряд Британії програв голосування по Brexit в Палаті лордів
Ілюстративне фото (pixabay.com)

Це перша поразка уряду з грудня

Уряд Британії програв голосування у Палаті лордів щодо угоди про вихід країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що це перша поразка уряду з моменту дострокових виборів у грудні 2019 року.

В Палаті лордів підтримали заклики надати громадянам ЄС фізичний документ як доказ того, що вони мають право жити у Британії після її виходу з блоку.

Вони також проголосували за позбавлення міністрів права вирішувати, які рішення Суду ЄС можуть бути проігноровані або скасовані судами і трибуналами Британії.

Уряд намагатиметься повернути ці положення, коли законопроєкт повернеться в Палату громад. Маючи більшість у 80 осіб, уряд буде впевнений, що доб'ється свого.

Будь-які зміни в законодавстві, внесені Палатою лордів, повинні повернутися в Палату громад для затвердження і все ще можуть бути скасовані.

Раніше уряд Великобританії заявив, що після виходу з ЄС Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з Європейським союзом про безвізовий режим.

РБК-Україна писало, що уряд Великобританії проведе позачергове засідання в день виходу країни з ЄС (Brexit) 31 січня, щоб обговорити майбутнє Сполученого Королівства.

Британія не буде автоматично депортувати громадян ЄС після Brexit Британія планує укласти торговельну угоду з ЄС з нульовим тарифом
Новини України Brexit
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся