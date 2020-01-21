Уряд Британії програв голосування по Brexit в Палаті лордів

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Це перша поразка уряду з грудня

Уряд Британії програв голосування у Палаті лордів щодо угоди про вихід країни з Євросоюзу (Brexit). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Зазначається, що це перша поразка уряду з моменту дострокових виборів у грудні 2019 року.

В Палаті лордів підтримали заклики надати громадянам ЄС фізичний документ як доказ того, що вони мають право жити у Британії після її виходу з блоку.

Вони також проголосували за позбавлення міністрів права вирішувати, які рішення Суду ЄС можуть бути проігноровані або скасовані судами і трибуналами Британії.

Уряд намагатиметься повернути ці положення, коли законопроєкт повернеться в Палату громад. Маючи більшість у 80 осіб, уряд буде впевнений, що доб'ється свого.

Будь-які зміни в законодавстві, внесені Палатою лордів, повинні повернутися в Палату громад для затвердження і все ще можуть бути скасовані.

Раніше уряд Великобританії заявив, що після виходу з ЄС Гібралтар не зможе домовлятися про окрему угоду з Європейським союзом про безвізовий режим.

РБК-Україна писало, що уряд Великобританії проведе позачергове засідання в день виходу країни з ЄС (Brexit) 31 січня, щоб обговорити майбутнє Сполученого Королівства.