Уряд Британії підтримав проект угоди про Brexit, - Мей

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Кабінет міністрів Британії назвав проект угоди "рішучим кроком вперед"

Кабінет міністрів Британії підтримав проект угоди про вихід Сполученого Королівства з Європейського союзу (Brexit). Про це повідомила прем'єр-міністр Британії Тереза Мей, передає РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"Прем'єр-міністр Тереза Мей говорить, що Кабмін підтримав проект угоди про вихід з ЄС, назвавши його "рішучим кроком вперед", - йдеться в повідомленні.

Крім того, повідомлялося, що постпреди 27 країн Європейського союзу завершили зустріч присвячену Brexit в Брюсселі.

"Зустріч постпредів 27 країн ЄС завершилася. У Лондоні поки не сказали дипломатам ні слова про те, чи дали "зелене світло" операції британські міністри", - пише журналіст BuzzFeed Альберто Нарделлі.

Тереза Мей на спеціальній зустрічі з членами уряду обговорила умови Brexit. Таким чином, Мей вдалося переконати більшість міністрів підтримати його план виходу з Євросоюзу. За даними The Times, угода передбачає, що Сполучене Королівство покине Митний союз ЄС. Це дозволить Британії вести незалежну від ЄС торговельну політику і укладати угоди з третіми країнами.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що Лондон і Брюссель погодили на технічному рівні договір про умови виходу Сполученого Королівства зі складу Європейського союзу.

Раніше повідомлялося, що Великобританія і Європейський союз можуть укласти операцію з Brexit протягом двох найближчих днів. Прем'єр-міністр Британії Тереза Мей заявила, що по великій кількості питань щодо Brexit досі не досягнута домовленість з Європейським союзом.

За словами британського міністра з питання Brexit Домініки Рааб, угода про вихід Великобританії з ЄС буде затверджено до 21 листопада.

Як відомо, в 2016 році під час референдуму про вихід Сполученого Королівства зі складу ЄС 51,9%, голосуючих підтримали це рішення.