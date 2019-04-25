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Правительство Британии намерено провести договор о Brexit до июля

Новости » Политика    25.04.2019 - 21:42
Правительство Британии намерено провести договор о Brexit до июля
Иллюстрационное фото (коллаж РБК-Украина)

Все будет зависеть от хода переговоров с оппозиционной Лейбористской партией

Правительство Великобритании собирается провести договор о Brexit через нижнюю палату парламента еще до первого заседания Европейского парламента нового созыва в июле. Об этом сообщил глава секретариата кабинета министров Великобритании Дэвид Лидингтон, передает Deutsche Welle.

При этом Лидингтон не уточнил, когда именно правительство может предпринять новую попытку в данном направлении, указав лишь, что это планируется сделать при первой же возможности.

Он добавил, что все будет зависеть от хода переговоров с оппозиционной Лейбористской партией, которые, по его словам, проходят в продуктивной атмосфере. 

Напомним,  что Великобритания приняла решение приостановить внедрение мероприятий для облегчения выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем. Такое решение приняли из-за отсрочки Brexit до 31 октября.

Ранее сообщалось, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию выхода Британии из Евросоюза без соглашения.  Ранее Мэй заявила, что Британия может завершить выход из Евросоюза до конца мая. 

 

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