Уряд Британії має намір провести договір про Brexit до липня

Иллюстрационное фото (колаж РБК-Україна)

Все буде залежати від ходу переговорів з опозиційною Лейбористської партією

Уряд Великобританії збирається провести договір про Brexit через нижню палату парламенту ще до першого засідання Європейського парламенту нового скликання у липні. Про це повідомив глава секретаріату кабінету міністрів Великобританії Девід Лідінгтон, передає Deutsche Welle.

При цьому Лідінгтон не уточнив, коли саме уряд може зробити нову спробу в цьому напрямку, вказавши лише, що це планується зробити при першій же можливості.

Він додав, що все залежатиме від ходу переговорів з опозиційної Лейбористської партією, які, за його словами, проходять у продуктивній атмосфері.

Нагадаємо, що Великобританія прийняла рішення призупинити впровадження заходів для полегшення виходу країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. Таке рішення прийняли через відстрочки Brexit до 31 жовтня.

Раніше повідомлялося, що уряд прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей продовжить готуватися до сценарію виходу Британії з Євросоюзу без угоди. Раніше Мей заявила, що Британия може завершити вихід з Євросоюзу до кінця травня.