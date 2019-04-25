ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Уряд Британії має намір провести договір про Brexit до липня

Новини » Політика    25.04.2019 - 21:42
Уряд Британії має намір провести договір про Brexit до липня
Иллюстрационное фото (колаж РБК-Україна)

Все буде залежати від ходу переговорів з опозиційною Лейбористської партією

Уряд Великобританії збирається провести договір про Brexit через нижню палату парламенту ще до першого засідання Європейського парламенту нового скликання у липні. Про це повідомив глава секретаріату кабінету міністрів Великобританії Девід Лідінгтон, передає Deutsche Welle.

При цьому Лідінгтон не уточнив, коли саме уряд може зробити нову спробу в цьому напрямку, вказавши лише, що це планується зробити при першій же можливості.

Він додав, що все залежатиме від ходу переговорів з опозиційної Лейбористської партією, які, за його словами, проходять у продуктивній атмосфері.

Нагадаємо, що Великобританія прийняла рішення призупинити впровадження заходів для полегшення виходу країни з Євросоюзу без угоди з Брюсселем. Таке рішення прийняли через відстрочки Brexit до 31 жовтня.

Раніше повідомлялося, що уряд прем'єр-міністра Великобританії Терези Мей продовжить готуватися до сценарію виходу Британії з Євросоюзу без угоди. Раніше Мей заявила, що Британия може завершити вихід з Євросоюзу до кінця травня.

 

В Естонії затвердили склад нового уряду В Шотландії планують провести новий референдум про незалежність
Вибори 2019 Результати виборів президента України Вибори 2019: як пройшов другий тур голосування
Новини України ВеликобританияBrexitполитика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся