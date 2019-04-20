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Вероятность жесткого Brexit остается, - Юнкер

Новости » Политика    20.04.2019 - 08:52
Вероятность жесткого Brexit остается, - Юнкер
Фото: Жан-Клод Юнкер (flickr.com-epp)

Британия отложила Brexit до 31 октября

Президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что вероятность выхода Британии из Европейского союза (Brexit) без соглашения остается. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам главы Еврокомиссии, пока никто не знает чем закончится Brexit, что создает опасения о жестком выходе Британии из ЕС, без каких-либо договорных механизмов.

"Никто не знает, чем закончится Brexit. Это создает большую неопределенность. Как и ранее, существует опасение, что будет жесткий Brexit, без каких-либо договорных механизмов о выходе Британии из ЕС", - заявил он.

Юнкер отметил, что несмотря на отсутствие определенности относительно того, когда и каким образом произойдет Brexit, и состоится ли он вообще, Британия должна "использовать с умом" время до 31 октября.

"Мы не можем продолжать откладывать дату выхода на неопределенное время. Лучшим решением было бы для британцев принять соглашение о выходе страны из ЕС в течение дополнительного времени (до 31 октября - ред.), который был согласован", - подчеркнул президент Еврокомиссии.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия решила приостановить внедрение мероприятий для облегчения выхода страны из ЕС без соглашения с Брюсселем. Такое решение приняли из-за отсрочки Brexit до 31 октября.

Позже СМИ сообщили, что правительство премьер-министра Великобритании Терезы Мэй продолжит готовиться к сценарию Brexit без соглашения с Европейским союзом.

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