Правительство анонсировало повышение зарплат отдельным врачам

Фото: Алексей Гончарук (Виталий Носач, РБК-Украина)

Повышение запланировано на 1 апреля

Зарплаты отдельным категориям врачей будут повышены на 30% с 1 апреля 2020 года. Об этом на брифинге сказал премьер-министр Алексей Гончарук, передает корреспондент РБК-Украина.

Как отметил Гончарук, через месяц в Украине стартует еще одна реформа, которая приведет к тому, что "для отдельных врачей зарплата будет повышена до 30%, а по отдельным расчетам по отдельным больницам может быть даже больше".

Премьер также добавил, что самое главное то, что "для украинцев впервые, пожалуй, появится настоящая бесплатная медицина".

"Ну то есть по отдельным услугам, которые включены в гарантированный пакет, услуги в больницах должны предоставляться без никаких дополнительных оплат", - добавил он.

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн грн, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн. При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7%, а для работников экономически активных предприятий - на 27,1%.