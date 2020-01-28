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Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли на четверть

Новости » Экономика     28.01.2020 - 16:35
Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли на четверть
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

На экономически активных предприятиях за 2019 год рост задолженности превысил 25%

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн грн, что на 8,8% (на 186,5 млн грн) меньше, чем месяцем ранее (3220,9 млн грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли на четверть

www.ukrstat.gov.ua

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн, что на 188,8 млн грн (9,3%) меньше, чем месяц назад (2039,7 млн грн).

Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли на четверть

www.ukrstat.gov.ua

При этом за весь 2019 год задолженность по зарплатам выросла на 14,7% или на 395,2 млн грн (на 1 января 2019 года - 2645,1 млн грн), а для работников экономически активных предприятий - на 27,1% или на 395,2 млн грн (на 1 января 2019 года - 1455,7 млн грн).

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в декабре 2019 года составила 12264 грн, что на 16,0% больше по сравнению декабрем 2018 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в декабре 2019 года к декабрю прошлого года выросла на 11,3%.

Кабинет министров прогнозирует, что среднемесячная заработная плата работников, брутто, составит: 12497 грн в 2020 году, в 14187 грн в 2021 году и 16014 грн в 2022 году.

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