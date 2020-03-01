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Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли в начале года

Новости » Экономика     01.03.2020 - 12:41
Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли в начале года
Фото: национальная валюта (РБК-Украина)

За январь долг вырос на 50 млн грн

Общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 февраля 2020 года составила 3034,1 млн грн, что 0,3 млн грн меньше, чем месяцем ранее (3034,4 млн грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли в начале года

По данным статистического ведомства, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 февраля составила 1902,2 млн грн, что на 50,3 млн грн (2,8%) больше, чем месяц назад (1850,9 млн грн).

Долги по зарплатам на работающих предприятиях выросли в начале года

Как сообщало РБК-Украина, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в январе 2020 года составила 10727 грн, что на 16,3% больше по сравнению январем 2019 года. Реальная зарплата (с учетом инфляции) в январе 2020 года к январю прошлого года выросла на 12,5%.

Напомним, по данным Государственной службы статистики, общая сумма задолженности по выплате заработной платы в Украине по состоянию на 1 января 2020 года составила 3034,4 млн грн, задолженность работникам экономически активных предприятий на 1 января составила 1850,9 млн грн. При этом за весь 2019 год задолженность по зарплате выросла на 14,7%, а для работников экономически активных предприятий - на 27,1%.

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