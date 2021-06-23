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Правительственные войска выбили талибов из пяти районов Афганистана: убиты сотни боевиков

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевиков террористической организации "Талибан" правительственные войска выбили из нескольких районов на севере Афганистана. В ходе операции силами безопасности уничтожены 200 талибов и более 100 ранены.

Об этом сообщил портал Reporterly со ссылкой на представителя Минобороны Афганистана Фавада Амана.

По его словам, силы безопасности Афганистана развивают наступление против "Талибана" на севере страны. В ходе операции освобождены пять районов. Контратаки боевиков были отражены. За последние сутки убито около 200 талибов, еще более 100 ранены.

Наступление правительственных войск поддерживают местные жители, выступающие против талибов. В афганских провинциях формируются отряды самообороны для поддержки сил безопасности страны.

Напомним, боевики "Талибан" начали наступление в Афганистане с начала мая, после начала вывода воинского контингента США.

По данным ООН, по состоянию на 22 июня талибы захватали более 50 районов Афганистана.

Как сообщало РБК-Украина, из-за наступления талибов в США допустили, что войска могут задержаться в Афганистане.

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ТалибанАфганистан