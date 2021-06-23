Урядові війська вибили талібів з п'яти районів Афганістану: вбито сотні бойовиків

Бойовик терористичної організації "Талібан" урядові війська вибили з декількох районів на півночі Афганістану. В ході операції силами безпеки знищено 200 талібів і понад 100 поранено.
Про це повідомив портал Reporterly з посиланням на представника Міноборони Афганістану Фавада Амана.
За його словами, сили безпеки Афганістану розвивають наступ проти "Талібану" на півночі країни. В ході операції звільнено п'ять районів. Контратаки бойовиків були відбити. За останню добу вбито близько 200 талібів, ще понад 100 поранені.
Наступ урядових військ підтримують місцеві жителі, які виступають проти талібів. В афганських провінціях формуються загони самооборони для підтримки сил безпеки країни.
Нагадаємо, бойовики "Талібан" почали наступ в Афганістані з початку травня, після початку виведення військового контингенту США.
За даними ООН, станом на 22 червня таліби захопили понад 50 районів Афганістану.
Як повідомляло РБК-Україна, через наступ талібів у США допустили, що війська можуть затриматися в Афганістані.