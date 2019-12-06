В правительстве создали комиссию по расследованию причин пожара в Одессе

Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

О результатах расследования должны сообщить 20 декабря

В правительстве создали комиссию по расследованию причин пожара в колледже Одессы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Отмечается, что комиссия до 20 декабря должна доложить о результатах расследования.

"Создали комиссию по расследованию причин пожара в Одессе. Она должна установить причины пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса. До 20 декабря Комиссия должна доложить о результатах. Сочувствую семьям погибших и всем пострадавшим", - написал Гончарук.

В пресс-службе Министерства образования и науки (МОН) уточнили, что в комиссию вошли министр образования и науки Анна Новосад, первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов, министр развития общин и территорий Алена Бабак, министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, министр социальной политики Юлия Соколовская, глава ГСЧС Николай Чечеткин, глава Нацполиции Игорь Клименко и главы Одесской облгосадминистрации.

Ранее президент Владимир Зеленский поручил провести массовые проверки состояния противопожарной и техногенной безопасности детских садов, школ, профессионально-технических заведений, высших учебных заведений, общежитий.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома. Пожар мог произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете.