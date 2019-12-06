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В МОН сообщили, когда возобновят обучение студентов одесского колледжа

Новости » Общество     06.12.2019 - 18:40
В МОН сообщили, когда возобновят обучение студентов одесского колледжа
Фото: пожар в Одессе (dumskaya.net)

Занятия будут проводить в других помещениях

Обучение студентов одесского колледжа, в котором произошел пожар, будет восстановлено уже 9 декабря. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки Украины.

Для этого будут предоставлены другие помещения и аудитории. Образовательный процесс будет проходить в аудиториях Одесского финансово-экономического колледжа Киевского национального торгово-экономического университета. Также обучение продолжится в другом корпусе Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на ул. Героев Крут, 19.

В помещении колледжа, где произошел пожар, до сих пор работают спасатели. Сейчас известно о четырех погибших, судьба 11 человек остается неизвестной.

Напомним, 4 декабря около 10 утра в здании одесского колледжа на улице Троицкой произошел пожар. Огонь вспыхнул на третьем этаже шестиэтажного дома. Пожар мог произойти из-за удлинителя в закрытом кабинете. Правоохранители рассматривают также версию поджога.

После пожара президент Владимир Зеленский поручил провести массовые проверки. В течение месяца должны проверить состояние противопожарной и техногенной безопасности детских садов, школ, профессионально-технических заведений, высших учебных заведений, общежитий.

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