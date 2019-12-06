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В уряді створили комісію з розслідування причин пожежі в Одесі

Новини » Суспільство     06.12.2019 - 18:54
В уряді створили комісію з розслідування причин пожежі в Одесі
Фото: пожежа в Одесі (dumskaya.net)

Про результати розслідування мають повідомити 20 грудня

В уряді створили комісію з розслідування причин пожежі в коледжу Одеси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прем'єр-міністра України Олексія Гончарука.

Зазначається, що комісія до 20 грудня має доповісти про результати розслідування.

"Створили комісію з розслідування причин пожежі в Одесі. Вона має встановити причини пожежі в Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. До 20 грудня Комісія має доповісти про результати. Співчуваю родинам загиблих та всім постраждалим", - написав Гончарук.

В уряді створили комісію з розслідування причин пожежі в Одесі

У прес-службі Міністерства освіти і науки (МОН) уточнили, що до комісії увійшли міністр освіти і науки Ганна Новосад, перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, міністр розвитку громад та територій Альона Бабак, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька, міністр соціальної політики Юлія Соколовська, голова ДСНС Микола Чечоткін, голова Нацполіції Ігор Клименко та представники Одеської облдержадміністрації.

Раніше президент Володимир Зеленський доручив провести масові перевірки стану протипожежної та техногенної безпеки дитячих садків, шкіл, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів, гуртожитків.

Нагадаємо, 4 грудня близько 10 ранку в будівлі одеського коледжу на вулиці Троїцькій сталася пожежа. Вогонь спалахнув на третьому поверсі шестиповерхового будинку. Пожежа могла статися через подовжувач в закритому кабінеті.

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