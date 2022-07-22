В Кабмине обсуждают наказание за получение паспорта РФ

На закрытом межведомственном совещании обсуждался вопрос введения уголовной ответственности за получение российского паспорта.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вицепремьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук.
Она отмечает, что вопрос получения паспорта РФ является не столько юридическим, сколько политическим.
"С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят на смерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", - написала она.
Верещук добавила, что можно долго дискутировать о юридических тонкостях, правах человека и необходимости выживать в условиях оккупации.
"Но не будем забывать: на красном российском паспорте много украинской крови - военных и гражданских, женщин и детей", - добавила она.
Верещук отметила, что работа над законопроектом продолжается, но направление определено.
Напомним, Верещук отмечала, что добровольное получение российского паспорта в Украине может расцениваться как уголовное преступление.
К тому же, президент РФ Владимир Путин упростил порядок предоставления российского гражданства всем украинцам.
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