В Кабміні обговорюють покарання за отримання паспорта РФ

Вона зазначає, що питання отримання паспорта РФ є не стільки юридичним, скільки політичним.

"З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - написала вона.

Верещук додала, що можна довго дискутувати щодо юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в умовах окупації.

"Але не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові - військових та цивільних, жінок і дітей", - додала вона.

Верещук зазначила, що робота над законопроектом триває, але напрям визначено.