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Получение российского паспорта в Украине может расцениваться как преступление, - Верещук

Новина українською →
Украина, Вторник 19 июля 2022 09:20
Получение российского паспорта в Украине может расцениваться как преступление, - Верещук Фото: вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Александр Белоус

Если украинцы добровольно получают паспорт страны-агрессора - это должно расцениваться как уголовное преступление. Исключение может быть только в тех ситуациях, когда этот документ был действительно выдан принудительно.

Об этом РБК-Украина сказала вице-премьер-министр по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

"Цель россиян очевидна - с помощью паспортов они хотят оправдывать нарушения международного права, вооруженную агрессию и незаконную оккупацию. Мы должны ответить четким правовым регулированием, по которому принудительная паспортизация и участие в ней будут квалифицироваться как военное преступление с последующим уголовным наказанием", - сказала она.

Напомним, Путин прописал упрощенный прием в российское гражданство для всех украинцев. Ранее такая процедура была предусмотрена только для жителей оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей и отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО).

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Ирина Верещук
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