В Кабмине обсуждают наказание за получение паспорта РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вицепремьер-министра - министра по реинтеграции временно оккупированных территорий Ирину Верещук .

Она отмечает, что вопрос получения паспорта РФ является не столько юридическим, сколько политическим.

"С одной стороны, паспорт оккупанта помогает простому человеку выжить во временной оккупации. С другой стороны, как это объяснить нашим гражданам, которые стоят на смерть за нас всех на передовой? В том числе за то, чтобы на нашей земле никогда не было российских паспортов", - написала она.

Верещук добавила, что можно долго дискутировать о юридических тонкостях, правах человека и необходимости выживать в условиях оккупации.

"Но не будем забывать: на красном российском паспорте много украинской крови - военных и гражданских, женщин и детей", - добавила она.

Верещук отметила, что работа над законопроектом продолжается, но направление определено.