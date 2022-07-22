В Кабміні обговорюють покарання за отримання паспорта РФ
На закритій міжвідомчій нараді обговорювалося питання введення кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віцепрем'єр-міністра - міністра з реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.
Вона зазначає, що питання отримання паспорта РФ є не стільки юридичним, скільки політичним.
"З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити в тимчасовий окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за нас всіх на передовій? В тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів", - написала вона.
Верещук додала, що можна довго дискутувати щодо юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в умовах окупації.
"Але не забуваймо: на червоному російському паспорті багато української крові - військових та цивільних, жінок і дітей", - додала вона.
Верещук зазначила, що робота над законопроектом триває, але напрям визначено.
Нагадаємо, Верещук зазначала, що добровільне отримання російського паспорта в Україні може розцінюватися як кримінальний злочин.
До того ж, президент РФ Володимир Путін спростив порядок надання російського громадянства всім українцям.
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