В правительстве Германии сомневаются, что Шольц в ближайшее время посетит Киев

В правительстве Германии считают, что канцлер Олаф Шольц не сможет ответить на приглашение Владимира Зеленского и в ближайшее время посетить Украину. Причиной этого является длительная подготовка к соответствующему визиту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра финансов Кристиана Линднера изданию Die Zeit .

По словам федерального министра, Шольц с уважением относится к спонтанному приглашению, однако данная поездка требует соответствующих мер безопасности, которые невозможно организовать за короткий срок.

"Канцлер решает сам. Я знаю, что он всегда тщательно взвешивает свои решения с разных точек зрения", - заявил Линднер.