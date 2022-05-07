В правительстве Германии сомневаются, что Шольц в ближайшее время посетит Киев
В правительстве Германии считают, что канцлер Олаф Шольц не сможет ответить на приглашение Владимира Зеленского и в ближайшее время посетить Украину. Причиной этого является длительная подготовка к соответствующему визиту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на комментарий министра финансов Кристиана Линднера изданию Die Zeit.
По словам федерального министра, Шольц с уважением относится к спонтанному приглашению, однако данная поездка требует соответствующих мер безопасности, которые невозможно организовать за короткий срок.
"Канцлер решает сам. Я знаю, что он всегда тщательно взвешивает свои решения с разных точек зрения", - заявил Линднер.
Отметим, вчера Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца и федерального президента Франка-Вальтера Штайнмайера приехать в Киев.
Также напомним, что ранее украинская власть отказалась принимать Штайнмайера в Киеве. Конфликт удалось уладить во время телефонного разговора президентов.
Впоследствии в Германии анонсировали визит в Украину главы Бундестага Бербель Бас и министра иностранных дел Анналены Бербок.
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