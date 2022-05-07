В уряді Німеччини сумніваються, що Шольц найближчим часом відвідає Київ

В уряді Німеччини вважають, що канцлер Олаф Шольц не зможе відповісти на запрошення Володимира Зеленського та найближчим часом відвідати Україну. Причиною цього є тривала підготовка до відповідного візиту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар міністра фінансів Крістіана Лінднера виданню Die Zeit .

"Канцлер вирішує сам. Я знаю, що він завжди ретельно зважує свої рішення з різних точок зору", - заявив Лінднер.

За словами федерального міністра, Шольц з повагою ставиться до спонтанного запрошення, проте дана поїздка вимагає відповідних заходів безпеки, які неможливо організувати за короткий термін.

Зазначимо, вчора Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца і федерального президента Франка-Вальтера Штайнмаєра приїхати до Києва.

Також нагадаємо, що раніше українська влада відмовилася приймати Штайнмаєра в Києві. Конфлікт вдалося залагодити під час телефонної розмови президентів.

Згодом у Німеччині анонсували візит до України глави Бундестагу Бербель Бас та міністра закордонних справ Анналени Бербок.

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